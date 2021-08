Nepozornost zavinila srážku osobáku s dodávkou. Ve středu odpoledne se stala dopravní nehoda za Horním Štěpánovem ve směru na Pohoru.

Srážka Golfu s dodávkou za Horním Štěpánovem. | Foto: Policie ČR

"Řidič vozidla WV Golf se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a přejel do protisměru, kde levou přední částí narazil do levé přední části protijedoucího dodávkového vozidla, ve kterém se mimo řidičky nacházel i spolujezdec. Oba zranění řidiči byli po srážce převezeni do prostějovské nemocnice na vyšetření, po kterém byli propuštěni bez nutnosti hospitalizace," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že spolujedoucí z dodávky uvedl, že později vyhledá lékařské ošetření sám.