Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu zakázali. Řidič byl preventivně převezen do nemocnice v Prostějově, ale vyšetření ukázalo, že neutrpěl zranění. Policisté odhadli celkovou škodu na šedesát tisíc korun.

"Přístroj naměřil hodnoty 2,47 a 2,65 promile alkoholu v dechu. Muž uvedl, že zhruba od desíti hodin dopoledne do tří hodin odpoledne vypil několik piv," doplnil Hejtman.

"Na rovném úseku nezvládl řízení vozidla, vyjel do protisměru, přejel přes chodník, narazil do sloupu vysokého napětí a prorazil zábradlí. Vozidlo poté vyjelo ze srázu, kde se převrátilo na střechu," popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.