Chvilková nepozornost a mnohatunové monstrum leželo na boku. Ve čtvrtek krátce před polednem řídil čtyřicetiletý řidič nákladní automobil DAF po dálnici D46 ve směru na Vyškov.

Převrácený kamion a poškozený peugeot. Nehoda na D46 v Prostějově 29. dubna 2021 | Foto: Policie ČR

"V prostoru 22. kilometru, v místě vedení dopravy levou polovinou dálnice s omezením rychlosti na 60 kilometrů v hodině, se dle svých slov na chvíli podíval bočním okénkem. To stačilo k tomu, že přehlédl dopravní značení – směrovací desku - ukončující dopravní omezení a vracející provoz ve směru na Vyškov do pravé poloviny dálnice. Do vodící desky narazil a na situaci reagoval prudkým brzděním," popsal nehodu policejní mluvčí František Kořínek.