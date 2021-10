"Při jízdě neodhadl vzdálenost od zaparkovaného nákladního vozidla Man a narazil do něj. Přivolaní policisté provedli u řidiče osobního vozidla dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Muž nadýchal 2,62 a 2,61 promile alkoholu v dechu," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Neodhadl vzdálenost a narazil do náklaďáku. Šestačtyřicetiletý řidič s téměř třemi promile v krvi zavinil nehodu na čerpací stanici Shell v Prostějově. Stalo se tak ve středu krátce před polednem.

