Do problémů se namol opilý řidič dostal při cestě z Drahan ve směru na Bousín v pondělí odpoledne.

"S nákladním vozem značky Mercedes Benz nejprve najel na pravou krajnici a poté do protisměru, kde vlevo mimo silnici havaroval. Po nárazu do krajnice byl vůz odhozen zpět do pravého jízdního pruhu, kde ještě bokem narazil do stromu," popsala nehodu policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Při havárii se řidič, který nadýchal 4,15 promile alkoholu v dechu, lehce zranil. Záchranáři jej přepravili k ošetření do nemocnice.

Nikdo další se při havárii naštěstí nezranil. Vznikla při ní škoda za předběžně sto tisíc korun.