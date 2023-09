Devítiletá cyklistka vrazila do autobusu. Neměla helmu a telefonovala

Obrovská nepozornost stála minulý pátek v Olšanech u Prostějova za nehodou devítileté cyklistky. Ta narazila do autobusu poté, co náhle sjela z chodníku na přechod pro chodce, aniž by se rozhlédla. Navíc neměla helmu a telefonovala. Záchranná služba ji převezla do nemocnice.