"Pachatel ženu nejprve fyzicky napadl a poté si na ni násilím vynutil pohlavní styk, navíc ji okradl o kabelku. Na místě byl vyrušen náhodným svědkem, který ho pronásledoval. Při útěku odhodil kabelku i s věcmi a zmizel," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že okamžitě po nahlášení násilného činu byly do pátrání po pachateli nasazeny všechny síly a prostředky.

"Podezřelého muže cizí státní příslušnosti se nám podařilo téhož dne v odpoledních hodinách zadržet," doplnila Zajícová.

Autobus se u Seče srazil s tahačem. Jedna cestující byla zraněna

Zvrhlíkovi hrozí až deset let. Po provedení všech potřebných úkonů mu bylo následující den sděleno obvinění ze tří trestných činů a to Znásilnění, Krádež a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty mu dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

"Z naší strany byl na Okresní státní zastupitelství v Prostějově dán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a soudce rozhodl o uvalení vazby, kam byl vzápětí eskortován a kde bude čekat na rozhodnutí soudu," uzavřela policejní mluvčí.