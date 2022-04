"Cyklisté ve věku 56 a 21 let jeli v daném úseku proti sobě, čelně do sebe narazili a střetli se hlavami, kterou ani jeden z nich neměl chráněnu cyklistickou přilbou. Oba se zranili a byli z místa nehody převezeni matkou cyklisty do nemocnice v Prostějově na ošetření. Odtud nám byla nehoda nahlášena," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.