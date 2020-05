Netrpělivost se nevyplácí, zvláště na silnici! O tom se přesvědčil i třiatřicetiletý řidič Dodge Challenger v neděli okolo poledne, když na dálnici D 46 ve směru z Prostějova do Vyškova nepřizpůsobil svou rychlou jízdu hustotě provozu.

Bouračka na D46 | Foto: Deník / - Policie ČR

"V okamžiku, kdy chtěl podjet osobní automobil Škoda Fabia, které před ním jelo pomaleji, odbočil do pravého jízdního pruhu, kde však narazil do zadní části zde jedoucího vozu Škoda Octavia, které právě řidič ve Škodě Fabia předjížděl. Poté narazil muž ve vozidle Dodge Challenger i do Fabie, které bylo nárazem odhozeno na středová svodidla, kde skončila také Octavia," popsala celý incident policejní mluvčí Lenka Vanková.