Nehoda se stala po třinácté hodině, kdy jel prostějovskou Bulharskou ulicí Ford Galaxy a na tažném laně táhl automobil Hyundai.

"V křižovatce před odbočením do ulice Okružní řidička Fordu zastavila a po hlavní komunikaci jedoucím vozidlům dávala přednost. Ve stejné době jel po cyklostezce v Okružní ulici směrem od ulice Určické na sportovním horském kole osmačtyřicetiletý cyklista, který přehlédl tažné lano, a mezi vozidly se pokusil projet," popisuje policejní mluvčí František Kořínek, jenž dodal: "To se mu nepodařilo, protože do napnutého lana narazil a přepadl na komunikaci."

Cyklista skončil v sanitce

Při nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob ani k poškození automobilů nedošlo.

Výše škody způsobené na jízdním kole byla předběžně vyčíslena na jeden tisíc korun. Alkohol u všech tří řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.