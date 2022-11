"Na křižovatce nereagoval na stopku, najel do křižovatky a narazil zde do cyklisty, který jel po hlavní cestě od Prostějova na Dub nad Moravou. Vážně zraněného cyklistu musela sanitka převést do Fakultní nemocnice v Olomouci," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.