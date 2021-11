Krátce po půlnoci nezvládl na silnici mezi Určicemi a Prostějovem levotočivou zatáčku a po smyku přetočil svou mazdu přes střechu.

"Nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze mokré vozovky a taky svým schopnostem a po projetí levotočivé zatáčky se dostal do smyku, sjel do pole, kde se auto přetočilo přes střechu. Na místě provedli policisté u řidiče dechovou zkoušku, která byla negativní. Co se týká zranění, řidič nechtěl zdravotníky na místě s tím, že si lékařské ošetření vyhledá dodatečně sám," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že na vozidle vznikla škoda předběžně vyčíslená na 80 tisíc korun.

Havárie byla policisty ukončena uložením tisícikorunové pokuty.