Zářným příkladem budiž Cyklostezka Romže.

Akce či chcete-li projekt, o kterém se na Konicku a Prostějovsku mluví téměř dvě desítky let. Užitek a prospěch by nová trasa přinesla bez diskuzí všem.

Zúčastněné obce a jejich obyvatelé, by získali možnost bezplatné a zdraví prospěšné přepravy do blízkého okolí. Podnikatelé v cestovním ruchu by navýšili své zisky.

V neposlední řadě pak Prostějované, lidé žijící ve městě, kterému se přezdívá hanácká Hanoi, by měli možnost poznat kouzelné přírodní scenérie, které doposud mohli sledovat pouze z okénka projíždějící lokálky.

Kde je zakopaný pes? Aktuálně brzdí celý projekt stát.

Jakým způsobem? Doposud nevypsala příslušná ministerstva pravidla, za jakých podmínek lze žádat o dotace. Nakrásně tedy mohou mávat obce a další organizace skvěle připravenými projekty, které ovšem nemohou finálně uzavřít. Straší je jeden důležitý aspekt – neuznatelné náklady.

Cyklostezka Romže tedy bude stále čekat, věřme, že se někdy dočká.