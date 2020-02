Smutný týden. Odešel nenahraditelný člověk. Legenda. Ten, který předbíhal ve frontě k rakvi Karla Gotta. Ten nový se prý už ale nezakecá a ty dálnice konečně dostaví. I elektronické známky budou. A levně. Předseda to slíbil.

Martin Kratochvíl. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Není to tak dlouho, co se psalo, jak Kremlík zvažuje nový dálniční okruh okolo Prahy. Měl by ulevit středním Čechám. Leckdo si ťukal na čelo, ale co, zřejmě se už i on naučil dnes oblíbené heslo: Slibem nezarmoutíš. Jenže pak se začalo mluvit o 400 milionech za e-shop pro elektronické dálniční známky, a už to jelo.