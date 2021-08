V případě letošního léta jsou šoféři projíždějící Prostějovem zpocení prakticky pořád. Plánované rekonstrukce nebo stavební úpravy komunikací, se letos nakumulovaly neskutečným způsobem.

Nezávisle na sobě se pustili silničáři do svého díla na dálnici D46, na severním obchvatu nebo ve Vrahovické ulici. Když se k tomu přidají další uzavírky v přilehlých ulicích, tak místnímu zkušenému řidiči nezbývá než zatnout zuby a proplétat se bočními uličkami a různými, jindy nepříliš využívanými zkratkami. Horší už to mají vládci volantu, kteří jsou odjinud a místní situaci neznají. Řídí se navádějícími šipkami a dostávají se do nepříjemných kolon a časového skluzu.

Lépe na tom není ani zbytek regionu. Dlouhodobá uzavírka hlavního tahu na Boskovice z důvodu stavby kanalizace v Ohrozimi, či rekonstrukce úseku mezi Malým Hradiskem a Protivanovem vyhání dopravu do Mostkovic a Plumlova.

Tedy obcí, které jsou v létě provozem už tak dost zatížené. Argumenty typu, že se to zkrátka musí udělat jsou na místě. Neškodilo by ale trochu spolupráce a lepší komunikace při plánování. Uzavřít dlouhodobě tolik tepen současně, je přinejmenším k zamyšlení.