Jedna z největších prostějovských dominant, výpravní budova Místního nádraží dlouhé roky chátrá. Současný vlastník Správa železnic představil v uplynulém týdnu vizualizaci, jak by mělo nádraží vypadat po rekonstrukci. Nějak však zapomněl prokonzultovat celou věc s vedením města… Samotný primátor pak veřejně prohlásil, že bude usilovat o rekonstrukci a zachování původního vzhledu budovy.

Obdobný názor mají i historici a většina veřejnosti. Navrhovaná přízemní budova silně připomíná nádražíčka v horní dolní. Tomáš Vincenec, známý autor publikací zabývajících se minulostí Prostějova, se vyjádřil naprosto jednoznačně. Vizualizaci nazval špatným vtipem a Potěmkinovou vesnicí.

Zachování sto třicet let staré budovy, která přežila dvě světové války, vznik republiky, socialistické hospodářství a divoký přechod ke kapitalismu, je na pořadu nejbližších měsíců.

Vedení města by se mělo vší svou silou a mocí zasadit o to, aby překrásná budova zůstala stát a navíc se oděla do nového hávu.

Generace lidí celého regionu mají právě na Místní nádraží krásné vzpomínky. Nádraží by mělo stát dál.