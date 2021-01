Plesová sezóna? Drtivá většina z nás, ji má spojenou s nazdobenými sály, ženami v úchvatných róbách a pány ve společenských šatech. Pro mnohé (zvláště mužské polovičky), se jeví účast na plese jako nutné zlo, které se ovšem jednou za rok dá přežít.

Ilustrační foto | Foto: Tomáš Nguyen

Letos ale z notoricky známých příčin a důvodů, bude kompletní plesová sezóna odpískána. Mnozí jen mávnou rukou a řeknou si, no co, bude za rok. Plesy ale budou chybět všem, i těm co si myslí, že se jich to netýká.