Vždy, když v cizině přijdete do hotelu, vaše první kroky zamíří na recepci. Určitě si budete chtít dovolenou užít se vším všudy a odměnit se snídaní do postele. Jak si ji ale na recepci zajistit? Poradíme vám. K dotazu použijte frázi: Could I have breakfest in my room, please? (Mohl bych dostat snídani na pokoj, prosím?)

Další užitečné fráze:

Does it come with breakfast?

Je snídaně v ceně?

When and where is breakfast/dinner served?

V kolik hodin a kde se podává snídaně/večeře?

I am in Room 38, but I can´t open the door. The card isn´t working.

Mám pokoj číslo 38, nemohu ho otevřít. Karta nefunguje.

Can you tell me your name, please?

Vaše jméno, prosím?

I have lost my room key.

Ztratil jsem klíč od pokoje.

Užitečná slovíčka:

to come with - prodávat se (s čím), být součástí ceny

work - fungovat

to be served - podávat se (o jídle)

a card - karta

luxury – luxusní

pleasant – příjemný

single room - jednolůžkový pokoj

enjoy - užít si

stay – zůstat

checkout - odchod z hotelu

trip – výlet

beach – pláž

luggage – zavazadla

cancel – zrušit

lift, elevator - výtah

Zajímavost dne:



Anglický jazyk má jednu z nejkratších smysluplných vět na světě, která zní: „I am“. Tedy „Já jsem.“