Hlídka muže upozornila, že ve zmíněné uniformě po ulici dál chodit nemůže. „Vzal na vědomí i informaci hlídky, že pokud by se znovu vydával za strážníka, mohla by mu uniformu odejmout. Mladíka teď čeká správní řízení a hrozí mu pokuta,“ dodal mluvčí.

O policistu se však nejednalo a nyní mu hrozí ve správním řízení pokuta. „Před strážníky se nejprve hájil tím, že v hlavním městě opravdu pracuje a před příjezdem do moravské metropole se nestihl převléct. Jenomže hned po dalším dotazu musel přiznat, že není zaměstnaný jako strážník,“ informoval o případu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Mladík přijel do Brna v uniformě strážníka. Hrozí mu pokuta. | Foto: Deník, MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

