Už si prý sbalil svoje věci, rozloučil se se spoluhráči a opustil tréninkové centrum Juventusu. Cristiano Ronaldo sice v uplynulých týdnech vyvracel zvěsti o jeho odchodu z Turína, teď je ale podle všeho skutečně na cestě pryč. Vrací se do Premier League, kde v letech 2003 až 2009 zářil v Manchesteru United.

„Cristiano mi řekl, že už neplánuje hrát za Juventus. Netrénoval a není v nominaci na zítřejší zápas,“ prohlásil v pátek Massimiliano Allegri, trenér „Staré dámy“, před sobotním duelem s Empoli.

Sám Ronaldo má ještě rok smlouvu v Juventusu, ale nebylo tajemstvím, že ve „Staré dámě“ není spokojený. Štvala ho hlavně brzká vyřazení v Lize mistrů, v minulé sezoně navíc skončil turínský velkoklub v Serii A až čtvrtý. To jsou výsledky, na které Ronaldo v Realu a předtím v United nebyl zvyklý.

Nejprve se předpokládalo, že Ronaldo zamíří do Manchesteru City. Ten se po marném nahánění Haryho Kanea snaží získat elitního střelce a Ronaldo je k mání. Slavný Portugalec prý požadoval týdenní gáži ve výši 250 tisíc liber (asi 7,5 milionu korun), což by pro bohatého šampiona Premier League neměl být problém.

Otázka byla, zda právě stárnoucí Ronaldo může být tím chybějícím dílkem skládačky, vedoucí City k vysněnému triumfu v Lize mistrů. V Juventusu tomu tak nebylo.

„Mám pochyby, že Ronaldo je kompatibilní s trenérskou filozofií Pepa Guardioly. Spíš není. Guardiola chce od svých útočníků větší pohyb, napadání a pomoc defenzivě, což není Cristianova parketa. Dá se ale čekat, že bude dávat hodně gólů, protože pro něj ostatní vytvoří dost šancí,“ řekl pro BBC uznávaný francouzský novinář Julien Laurens.

A právě web BBC pak přišel s informací, že Ronaldo ve skutečnosti jedná s Manchesterem United, tedy svým bývalým klubem, do kterého kdysi přišel jako talentovaný teenager ze Sportingu Lisabon. V Anglii vyrostl v obletovanou superstar, vyhrál třikrát Premier League a jednou i Ligu mistrů.

BREAKING: #MUFC have confirmed they have reached an agreement to re-sign Cristiano Ronaldo.