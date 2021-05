Expert Jiří Králík: Jen děravý gólman by nás připravil o čtvrtfinále!

Ve čtvrtek večer se ukázalo, co ve vyrovnaném duelu dokáží s týmem udělat proměněné přesilovky. Zatímco proti Švýcarsku nás soupeř čtyřikrát ztrestal, nyní jsme konečně byli úspěšní i my. A stačilo k tomu pět minut, abychom se dostali do klidu a poté převzali otěže zápasu.

Hokejová brankářská legenda ze Zlína, mistr světa z roku 1985 z Prahy Jiří Králík. Foto: archiv Deníku | Foto: Deník/Martin Břenek

A vůbec nevadí, že se tak stalo až v poslední třetině. V dnešním vyrovnaném hokeji už jsou na to hráči zvyklí, kolikrát otáčejí zápasy vyrovnávacím gólem v samém závěru a pak v prodloužení. Ano, pro fanouška to byly nervy a popravdě v této covidové době těžko říci, kolik lidí to odskákalo infarktem. Podíl na úspěchu má i gólman Hrubec, který chytal spolehlivě a neudělal chybu. Na to, že už byl ve druhém zápase střídán, klobouk dolů. Je to profík s velkými zkušenostmi z KHL, zvyklý na vypjaté situace. Za mě osobně je dobře, že je jedničkou a jsem přesvědčen, že dokáže odchytat celý šampionát! Od čtvrtfinále už na tomto postu nebude čas na experimenty. Expert Roman Čechmánek: Sázka jen na jednoho gólmana není ideální Přečíst článek › Potěšil mě přístup Vrány. Zjevně má problém s ramenem, ale pořád maká naplno. Bolístky a šrámy k MS či play-off patří a velcí hráči to zvládnou. Za mých dob třeba Válek v mistrovském turnaji hrál i s přeraženým malíčkem. Dokud hráč neopouští led na nosítkách nebo není v sádře, musí makat a udělat pro tým maximum! V sobotu nás čeká Velká Británie a popravdě si nepřipouštím nic jiného než vítězství. Podle mě už zvládneme všechny tři duely skupiny. Zatímco slabším výběrům jako Slovensko či právě Britové budou docházet síly, kvalitní týmy půjdou herně i výsledkově nahoru. Smůlu mají Švédové, kteří nyní v klíčovém duelu narazili na nás. Nepochybuji o našem postupu do čtvrtfinále, snad jen kdybychom měli děravého gólmana, který by pouštěl góly ze středního pásma! Jak to vidí expert? Série výher nám uškodila, míní Balaštík Přečíst článek › Je jedno, z jaké pozice půjdeme do vyřazovacích bojů, letošní ročník je hodně vyrovnaný a ani vítěz skupiny nebude mít postup do přímých bojů o medaile postup jistý. Jiří Králík, bývalý hokejový gólman a mistr světa z roku 1985