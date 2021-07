Českou reprezentaci složenou ze Zdeňka Štybara, Michala Schlegela a Terezy Neumanové doplňuje Michael Kukrle. Jedná se o rodáka z Mohelnice, který je úřadujícím mistrem České republiky v silniční cyklistice. Prošel si uničovskou cyklistikou a nyní působí v českém týmu Elkov Kasper.

Rodnou obcí reprezentačního trenéra Tomáše Konečného je Jeřmaň u Bouzova.. Své první cyklistické krůčky udělal v Lošticích. I on okusil uničovskou cyklistiku, kde pod vedením legendárního trenéra Karla Křivánka získal svůj první titul ČR.

Z prostějovské cyklistiky pak jede mechanik Richard Šmída, který pochází z cyklistické rodiny. Jeho táta rovněž působil v tomto sportu a nyní i Martin Šmída junior. „Pro sportovce i personál je to největší sportovní svátek, a proto je pro mě obrovská čest, že se mohu OH zúčastnit. Moc se do Tokia těším, i když podmínky díky covidu nebudou jednoduché, ale jsme připraveni. Myslím si, že jsme všichni sehraný tým,“ říká Richar Šmída.

Realizační tým doplňuje masér Michal Frantík ze Střeně. Mládí prožil rovněž jako uničovský cyklista.

„Jsem rád za nominaci, nepočítal jsem s ní. Zažil jsem již OH v Brazílii a byl to ohromný zážitek. Nyní je jiná situace, jsou přísná opatření a obrovská zodpovědnost k týmu i obyvatelům Japonska. Kouč v nás má důvěru a známe se řadu let. Společně jsme v mládí oblékali uničovský dres. Těším, že uvidím Mirka Vraštila opět v lodi na OH a tentokrát si třeba zafandíme navzájem, i když to vypadá, že kvůli přísným podmínkám, jen na dálku,“ popisuje Frantík.