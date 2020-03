V rámci vysoké vojenské školy jsem si jako každý prošel základními hodnostmi od svobodníka po rotného. Po složení bakalářských zkoušek jsem byl jmenován do první důstojnické hodnosti, čemuž tehdy odpovídala hodnost podporučíka. Měl jsem štěstí, protože mě umístili do rodného Prostějova k tehdejšímu praporu hloubkového průzkumu na funkci velitele skupiny, kde jsem setrval až do jeho reorganizace na 11. průzkumný prapor, ke kterému došlo v roce 2000.