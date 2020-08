Papírovaní ho nebaví.

"Myslím, že jsem technicky velmi zdatný. Když se něco pokazí, nemám problém vzít si nářadí a spravit si to. Myslím si, že to je nedílnou součástí toho, co by měl sládek umět. Pokud se něco pokazí a máte ve stáčecí lince iks litrů piva, tak pokud si nedokážete poradit, můžete mít obrovské ztráty. Nebaví mě kancelářská práce, to je pro sekretářky. Já raději máknu, potřebuji za sebou vidět progres, něco udělaného."

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil