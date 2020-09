Jak jste na tom byla jazykově?

"Angličtinu jsem vystudovala a sedmadvacet let učila. Jenže tím, že ji učíte na základní škole, tak prakticky omíláte dokola to samé. Nedostatky se projevily hned v prvních dnech, tak jsem hledala cesty, jak si angličtinu co nejrychleji zdokonalit. Mým původním záměrem bylo, že si vezmu všechny směrnice a budu si vypisovat slovíčka. Z toho jsem se ovšem rychle vyléčila, to bych dělala do důchodu. Angličtinu jsem si nakonec zdokonalila naprosto přirozeně každodenní komunikací s kolegy, žáky i rodiči. Prostě stejně jako to zvládají děti, pouze jejich schopnosti se učit jsou trochu jinde než u dospělého člověka. Musím na sobě dál makat a to mi vyhovuje."

S ředitelováním jste chtěla praštit. Jak se přihodilo, že jste opět na nejvyšším postu?

"Pan majitel, který až do loňska působil i ve funkci ředitele, ve mně zřejmě viděl jakýsi potenciál a zaujal vůči mě postoj, ´ukaž, děvče, co umíš´. Mně to kupodivu nevadilo, spíše vyhovovalo, jsem zvyklá pracovat samostatně. Během prvního školního roku mě jmenoval svou zástupkyní a postupně mě začal připravovat na pozici ředitelky mezinárodní školy. Tento proces v podstatě stále trvá, to se nenaučíte za rok či za dva. Momentálně hledáme vhodné studium na některé ze zahraničních univerzit, kterým si doplním kvalifikaci v oblasti řízení v prostředí mezinárodních škol. "

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil