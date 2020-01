Petra Orálková: Pro tvorbu programů Ekocentra čerpám inspiraci ze zahraničí

Proto mě moc těší, že město vypracovalo krásný projekt na stavbu nové budovy v přední části Ekocentra se zelenou střechou i sběrem dešťové vody. V podkroví by měl vzniknout prostor pro dvě nové učebny specializované hlavně pro školky a dole by pak zůstaly kanceláře. Prvotní plán je ten, že by se letos v létě mělo začít bourat.