Po fotbalovém prostředí se mu absolutně nestýská. "Nechápu, že jsem mohl být skoro dvacet let v profi fotbale. Přijde mi trochu povrchní, dělat sport, když teď dělám něco, co má podle mě daleko větší smysl. Tím nechci fotbal shazovat. Ale zkrátka společenská a kulturní úroveň fotbalu v České republice není taková, jakou by si ten sport zasloužil. Fotbalové prostředí mi vůbec nechybí. Je to džungle se spoustou lumpů, kteří se jen přiživují. Do života mi to ale dalo strašně moc."