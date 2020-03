Tím, že jsou financovány primárně z grantových a veřejných peněz, to v praxi znamená sérii neustálých kontrol z nejrůznějších úřadů, což vytváří enormní tlak na pracovníky neziskovek. Více jak šedesát procent času jsem vyčerpávala na to, abych v administrativě neudělala chybu, jinak by to znamenalo penále a zatížilo by to celý tým a ohrozilo rozjeté projekty.