Do řemesla sběratele pomalu Martin Musil zasvěcuje i svého syna Pavla.

"Sbíráme s taťkou kartičky a také dresy. Bavit mě to začalo zhruba v osmi letech. Ze začátku jsem se hrozně styděl. Teď už si dokážu říct sám o podpis i o dres. Umím se domluvit anglicky. Mám to jako zábavu. Podepsaných dresů máme okolo dvaceti," uzavírá dvanáctiletý Pavel.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil