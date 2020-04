„Když se na to podívám zpětně, tak to byla chyba. Nechal jsem se zblbnout od manažera, jako se to stalo spoustě dalších mladých hráčů. Pak jsem se rozhodoval spíš podle něj než podle sebe. Nazval bych to mladická nerozvážnost,“ usmívá se levý obránce. „Necítil jsem se tam úplně dobře, bylo to psychicky náročné. I když to byla zajímavá zkušenost, už bych se tam vrátit nechtěl. To by musel přijít Slovan Bratislava,“ dodal v nadsázce.