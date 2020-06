V případě Overs Obstacles neplatí, že by neměly děti zájem.

"Základ je kvalitní spolupráce mezi sportovcem a svěřencem. U dětí je to o to specifičtější, že se jim to musí dokázat vysvětlit. Pokud se s dítětem nepracuje krok po kroku, tak ta práce jde vniveč. Největší procento důvodů, proč končí děti se sportem, jsou trenéři a rodiče. Mě samozřejmě moc těší, že je o naše tréninky takový zájem. Spousta sportů nám může závidět. Pro nás je ale obrovským problémem to kapacitně zvládnout. Pořád se nám ozývají noví zájemci, ale my nejsme jejich potřeby schopní uspokojit."

