Z Písma mám oblíbené některé úryvky, například Jeremiáš 1, 5: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ A také z Velikonočních událostí: Lukáš 24, 28: „Když už byli blízko vesnice, do které šli, On (Ježíš) dělal, jako by chtěl jít dál.“ Také se mi velmi líbí úryvek z Knihy Moudrosti 6, 14: „Kdo ji hned zrána vyhledá, nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří.“