Sobotní program v Městském domě v Přerově nabídl hned v úvodu skvěle obsazený band BBC Borise Urbánka s hosty. Ostravského jazzmana a klávesistu doprovodili tenorsaxofonista Jiří Halada, na altsaxofon hrál Jan Tengler, soprán saxofon Michal Žáček, kytaru vzal do ruky Vít Štaigl, baskytaru Jenny Krompolc a za bicí usedl Vojta Sedlák. Boris Urbánek po skončení koncertu přiznal, že jeho festivalových návštěv bylo mnoho.

„Pamatuji si docela přesně tu první v roce 1982, kdy jsem na pódiu poprvé viděl hrát Laca Decziho, a to se mi strašně líbilo. Legendy jazzu, které jsem chtěl někdy v životě vidět, jsem spatřil právě tady v Přerově - ať už to byli Marcus Miller, Lee Ritenour, Mike Stern, Dave Weckl a spousta dalších. Pokud bych mohl vyslovit přání, určitě by se mi líbil na jazzu koncert Roberta Glaspera,“ řekl.

A co by popřál festivalu k jeho čtyřicátinám? „Budu nesmírně tuctový, takže dalších čtyřicet let. Přál bych mu, aby stále žil a líbil se lidem. Aby se kulturnost ve smyslu vnímavosti publika udržovala aspoň v tom měřítku, že vždycky zaplní Městský dům,“ podotkl Boris Urbánek.

Festival ale letos nebyl jediným oslavencem - neuvěřitelných 65 let své existence oslavil v sobotu večer na pódiu také přerovský orchestr Academic Jazz Band, kterým prošly desítky skvělých muzikantů a v posledních letech výrazně omládl.

V orchestru, který byl založen v roce 1958, prožil dlouhých čtyřiapadesát let také klávesista Karel Sekera. „Pro mě je to výročí spíše k pláči, možná v sále ukápne i slza. Nastoupil jsem do Academic Jazz Bandu v roce 1969 a skončil v roce 2021,“ svěřil se Karel Sekera. Academic je něco jako Věc Makropulos,“ zhodnotil s úsměvem fakt, že je na scéně už 65 let. „Hudební stránka orchestru se neustále vyvíjí, protože do něj nastupují hudebně vzdělaní muzikanti, a to s sebou přináší novou kvalitu,“ uzavřel.