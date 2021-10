"Bude to intenzivní divadelní týden. Osobně se těším na Miroslava Donutila, protože se představí v jiné roli, než jsme většinou zvyklí. První představení bude komediální drama s Jiřím Langmajerem a Pavlem Liškou. Druhé bude Obchodní cestující s Miroslavem Donutilem a třetí obstará Moravské divadlo Olomouc s vynikajícím Romanem Venclem jako Slouhou dvou pánů," komentovala ředitelka Městského divadla Jana Maršálková.

Čtrnáctiletá tradice. Divadelní přehlídka Aplaus baví prostějovské publikum již čtrnáct let. Úspěšná tradice pokračuje i v letošním podzimu. V rozmezí sedmi dnů se na jevišti Městského divadla odehrají tři zajímavá představení. Obstarají je dva pražské soubory a Moravské divadlo Olomouc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.