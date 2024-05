Nezvaná návštěva ve sklepní kóji v Lužické ulici. Policisté z Prostějova řeší od čtvrtku krádež elektrické jednokolky a notebooiku. Škoda se blíží ke 40 tisícům korun.

"Neznámý lapka vešel do domu vstupními dveřmi a zamířil si to do sklepních prostor. Zde vnikl do jedné z kójí a odcizil z ní elektrickou jednokolku v hodnotě 30 tisíc korun. Jeho pozornosti neušel ani notebook v hodnotě 7 tisíc," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na dálnici D46 svištěl o 26 kilometrů rychleji. Měl popito a přišel o řidičák

Krádež v bytovém domě policisté evidují a prověřují pro trestný čin krádež.

