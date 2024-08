"Z pátku na sobotu se dostal bez použití násilí do chodby domu v Prostějově a poté vyšel do prvního patra, kde bez poškození dveří vstoupil do bytu," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Hodily se mu ručníky i brýle

"Celý byt prošel a odcizil z něho 2 ručníky, finanční hotovost 200 korun a dioptrické brýle, poté byt opustil," doplnila mluvčí.

Na řadu přišla kolárna

Lapka zamířil na dvorek, kde ho zaujaly dveře do kolárny. Využil situace, kdy byl klíč v zámku.

"Z vnitřních prostor ukradl ještě kolo, které si poškozená koupila na jaře letošního roku. Celkovou škodu, kterou jí svým jednáním napáchal, si žena vyčíslila na 18 tisíc korun. Případ evidujeme a prověřujeme pro trestné činy krádež a porušování domovní svobody," uzavřela policistka.

