Muž, který loni na jaře vyloupil pobočku pošty v Bedihošti na Prostějovsku, stanul v úterý před soudem. Za drsné přepadení, při kterém tehdy držel pracovnici pošty pod krkem a následně ji nechal ležet spoutanou na zemi, mu hrozí až deset let.

Přepadení pošty v Bedihošti, 20.4. 2023 | Video: Policie ČR

Do sejfu se nedostal, odnesl si jen několik tisícovek. "Chytil ji kolem krku a násilím odvlekl za skleněnou přepážku. Dal jí do ruky igelitovou tašku a přikázal, aby mu do ní dala veškerou finanční hotovost. Pracovnice v obavě o život poslechla a udělala, co jí pachatel řekl. Před odchodem jí nařídil, aby si lehla na zem a stahovací páskou ženě svázal ruce a nohy," popsala 20. dubna 2023 přepadení policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté po usilovném pátrání pachatele dopadli

Je jím Adam Zelinka, který měl oplétačky se zákonem již v minulosti. Podle jeho slov ho k násilnému přepadení vedly finanční problémy. Z bedihošťské pošty ukradené peníze v řádech tisíců mu však na vysoké dluhy nestačily.

VIDEO: Policie hledá muže z videa, který přepadl poštu v Bedihošti. Neznáte ho

"Čin jsem spáchal beze zbraně, mým úmyslem nebylo jakkoliv ublížit. K mému zkratovému jednání vedly finanční problémy, které jsem si způsobil sám," přiznal podle zpravodajského serveru idnes u soudu Zelinka.

Soudní verdikt v úterý nepadl. Jednání bylo Krajským soudem v Brně odročeno a souzený Zelinka zůstává ve vazbě.