Nezvaný návštěvník se potuloval v okolí rodinných domů v ulici Pod Kosířem. Využil nepřítomnosti majitelky, vnikl na zahradu, ale do domu se dostat nepodařilo. Ze zahrady si ale odnesl zastřihovač trávy a elektrickou pilu.

"Na prostějovské policisty se v pondělí obrátila poškozená žena středního věku, která oznámila, že se jí někdo nezvaný potuloval kolem domu a kradl," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Vnikl na pozemek brankou

"Neznámý pachatel prošel zajištěnou brankou a dostal se na pozemek, kde neměl co pohledávat. Na místě se pokusil vniknout do domu pootevřenou větračkou, ale nepodařilo se mu to," doplnila mluvčí.

Musel se spokojit s nářadím

"Prohledal tedy alespoň zadní část u domu, kde našel a odcizil zastřihovač trávy a elektrickou pilu. Majitelce tak způsobil škodu za 7 tisíc korun," uzavřela policistka.

Událost, která se stala v Prostějově v ulici Pod Kosířem, policisté prověřují pro trestný čin porušování domovní svobody a trestný čin krádež.

