Scénu jako z italského filmu, mohli naživo sledovat občané Olomoucké ulice v Prostějově. Vášnivý večerní slovní incident mezi druhem a družkou, přerostl ve vzájemné napadení. Žena praštila muže paličkou na maso, ten jí na oplátku trefil rukou do hlavy.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

"V úterý večer, si před domem v Prostějově slovně vyměňovali názory druh s družkou. Situace ale nakonec vygradovala ve vzájemné fyzické napadení," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na řadu přišla pěst i palička

"Žena, která byla současně i oznamovatelkou, vzala na svého přítele dřevěnou paličku na maso a udeřila ho do zápěstí. Muž si to nenechal líbit, útok opětoval a svoji partnerku uhodil rukou do čela," doplnila Zajícová.

Poraněnou ženu přímo na místě ošetřili zdravotníci rychlé záchranné služby. Následně byla propuštěna do domácí péče. Oba horkokrevné Prostějovany čeká řízení před příslušnou komisí. Zodpovídat z přestupku proti občanskému soužití.

