"Krajští kriminalisté v těchto dnech zadrželi a obvinili čtyři členy organizované skupiny z loupežného přepadení v Prostějově," potvrdil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že proti čtveřici bylo zahájeno trestní stíhání čtyř osob pro zvlášť závažný zločin loupež a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Lákaly je statisíce

"Obvinění muži ve věku od jednadvaceti do pětapadesáti let (21, 25, dva 55 let) měli vytvořit organizovanou skupinu osob s cílem získat finanční prostředky ve výši 300 až 400 tisíc korun. Každý z nich měl ve skupině dílčí úlohu," popisoval Hejtman.

Starší muži operaci řídili

Dva pětapadesátiletí muži v podstatě zosnovali a řídili průběh loupežného přepadení. "Jeden z nich zjistil informace k dvaačtyřicetiletému muži z Prostějova, který měl mít u sebe statisíce korun a druhý mimo jiné obstaral na přepadení plynovou pistoli. Samotnou loupež pak vykonali jejich dva mladší kolegové. O zisk se měli všichni podělit rovným dílem," uvedl dále policista z Olomouce.

Přepadení provedli mladíci. V neděli 14. dubna 2024 dopoledne obviněná čtveřice přijela vozidlem do Prostějova. Starší muži poté instruovali mladší, jak mají postupovat při činu. Ti se dozvěděli, že přepadený bude mít u sebe větší hotovost, odhadem 300 až 400 tisíc korun, kterou mu musí ukrást.

"Jakmile z domu na ulici Za drahou v Prostějově vyšel označený muž se svou o dva roky mladší přítelkyní, oba mladíci vystoupili z auta a s rouškami na tvářích se rozeběhli k páru. Jeden z nich zamířil plynovou pistolí na muže se slovy „policie, k zemi“," popsal mluvčí.

Muže povalili na zem

Oba útočníci se oběť vrhli, strhli jej na zem a stále opakovali, že jsou od policie. Přitom mu sebrali koženou tašku, kterou měl přes rameno.

"Překvapená žena na útočníky křičela, že jestli jsou od policie, ať ukáží průkazy. Jeden z nich k ní přistoupil a snažil se jí vytrhnout kabelku, kterou měla v ruce, ale tu nakonec ubránila," doplnil Hejtman.

Z místa činu utekli

Agresoři se s taškou jejího druha dali na útěk na domluvené místo, kde je starší společníci vyzvedli autem.Statisíce v tašce nebyly. Místo očekávaných statisíců objevili v tašce jen pár stokorun a dvě platební karty.

Kriminalisté se vydali po horké stopě. "Případem se okamžitě začali zabývat prostějovští policisté a kriminalisté. Ti zjistili, že se na činu podílela skupina čtyř osob. Tuto čtveřici se jim podařilo ztotožnit," pokračoval Hejtman.

Následně si případ po vzájemné konzultaci převzala až při realizaci krajská kriminálka. Společně se jim podařilo všechny čtyři pachatele vypátrat a zadržet.

Otrlí kriminálníci se nepřiznali

"Dva nejstarší z nich čin popírali a shodou okolností byli v minulosti opakovaně odsouzeni pro majetkovou trestnou činnost. Soudce poslal oba muže do vazby," sdělil závěrem krajský mluvčí.

Jednadvacetiletý a pětadvacetiletý muži jsou stíháni na svobodě. Všem obviněným hrozí tresty odnětí svobody od pěti do dvanácti let.

