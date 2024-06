Namol opilý řidič ve Výšovicích. V sedm ráno nadýchal přes 3,5 promile

Většina lidí by měla problémy chodit, ale jednatřicetiletý chlapík si v klidu sedl za volant. Jeho jízda ve Fabii však skončila velmi brzy. Ve Výšovicích narazil do oktávie a následná zkouška na alkohol ukázala od 3,34 do 3,66 promile alkoholu v dechu.