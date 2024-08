"Někdy v rozmezí od 7. do 13. srpna vnikl neznámý pachatel do areálu a následně do skladu osiva v prostějovské místní části Vrahovice, aniž by použil násilí. Pracovníci zjistili, že odcizil 10 osmikilových pytlů s osivem řepky ozimé a tím majiteli způsobil škodu za 60 tisíc korun. Událost prověřujeme pro trestný čin krádež," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Vybrali jsme pro vás: