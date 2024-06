Ve vojenském prostoru Libavá v pondělí dopoledne došlo k výbuchu munice, při kterém jeden voják zemřel a dalších osm osob bylo zraněno. Na místě zasahovaly pozemní posádky zdravotnické záchranné služby z Olomouce i záchranářský vrtulník z Brna. Zranění vojáci a jeden civilní zaměstnanec byli z Libavé transportováni do nemocnic v Olomouci, jeden byl ošetřen na místě.

Munice ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá během aliančního cvičení Immediate Response, 10. května 2024 | Foto: Tomáš Lach

„Na místě bylo zraněno sedm vojáků z povolání a jeden občanský zaměstnanec. Jeden voják na místě bohužel zemřel,“ informovalo odpoledne ministerstvo obrany v tiskové zprávě.

K výbuchu zatím nespecifikované munice došlo krátce po jedenácté hodině konkrétně v prostoru trhací jámy Čermná. „Munice vybuchla během plánovaného výcviku pyrotechniků,“ sdělil tiskový odbor ministerstva.

Na místě bylo zraněno sedm vojáků z povolání a jeden občanský zaměstnanec. „Všichni byli příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí,“ informoval resort.

Zranění byli převezeni do Fakultní a Vojenské nemocnice Olomouc. Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor. „Blízcí zraněných a zemřelého vojáka byli o nešťastné události vyrozuměni,“ sdělilo ministerstvo obrany.

Vojenská policie událost šetří a podle ministerstva již zahájila úkony v trestním řízení.

Zasahoval i záchranářský vrtulník

Na místě neštěstí zasahovaly pozemní posádky zdravotnické záchranné služby z Olomouce a byl povolán také záchranářský vrtulník z Brna. „Na místě máme dvě pozemní posádky z Olomouce, lékařskou, záchranářskou, a navíc nám vypomáhá vrtulník z Brna,“ sdělila po poledni mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

„Z devíti zraněných jsou dva letecky transportováni u nás,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. „Mají středně těžká zraněná,“ dodal k pacientům.

Dalších šest zraněných bylo sanitkami převezeno do Vojenské nemocnice Olomouc, jeden byl ošetřen na místě. „Zatím jsme přijali čtyři pacienty. Jsme připraveni poskytnout maximální součinnost," sdělil po půl druhé Olomouckému deníku ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Civilní obyvatelstvo není ohroženo

V civilní části vojenského újezdu lidé podle vedení samosprávy nezaznamenali nic mimořádného. Nebyla přijata žádná opatření. „Ve Městě Libavá jsme nic nezaznamenali a tím, že to není v úplné blízkosti obce, se nás to netýká, že by nás to nějak ohrožovalo,“ reagoval místostarosta Města Libavá Petr Novák.

V obci Mrsklesy, nacházející se na okraji vojenského újezdu, pouze viděli projíždět sanitku a policii. „Celý den úřaduji v kanceláři, okna mám otevřená a otočená směrem na Libavou, a neslyšel jsem žádnou ránu. Kdyby obcí neprojela jedna sanitka a policejní auto, nevím o tom, že se něco stalo,“ reagoval starosta Jakub Dostalík.

„Armáda nás o dnešní události neinformovala. Zřejmě proto, že vyhodnotila, že není potřeba informaci sdělovat obcím v sousedství. Necítíme se v nebezpečí, to rozhodně ne,“ podotkl.

Na Libavé probíhá do 24. června vojenské cvičení pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno „DRILL-II“. Výcvik je zaměřený na sladěnost družstev a čet a provedení bojových střeleb.

Průběžně aktualizujeme