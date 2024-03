Podezřelou trojici zachytil kamerový systém. Strážník ve službě, si povšiml trojice mladíků, kteří na ulici Blahoslavova vylepovali plakáty na dřevěné sloupy autobusového terminálu.

"Na místo byla ihned vyslána hlídka a strážníci podezřelou trojici zadrželi. Jednalo se o osoby ve věku 17, 20 a 26 let. Pánové uvedli, že jsou vášnivými fanoušky hokeje a vlastnoručně vyrobenými letáčky chtěli nalákat další příznivce tohoto sportu, aby přišli na blížící se zápas," informovala mluvčí městských policistů Tereza Greplová.

Strážníci mladíky poučili, že se svým jednáním dopustili přestupku proti veřejnému pořádku. Všechny vylepené letáčky na výzvu strážníků trojice odstranila. Zbývající plakátky jim byly hlídkou odebrány. Jejich protiprávní jednání projedná příslušný správní orgán.

INFORMACE PRO FANOUŠKY

Chance liga: Jestřábi Prostějov - Zubr Přerov (27.1.2024) Zdroj: Deník/David Kubatík

Předprodej vstupenek na domácí zápasy čtvrtfinále (SO a NE), se uskuteční v PÁTEK 8. BŘEZNA, od 15 do 18 hodin. Vstupenky budou v prodeji na pokladně zimního stadionu. Platba je možná pouze v hotovosti. Maximální množství vstupenek k zakoupení jednou osobou je 10 kusů.

V hrací dny (SO a NE) budou pokladny zimního stadionu otevřeny již 2 hodiny před zahájením zápasu, tedy od 15 hodin.

Cena vstupenky na čtvrtfinálová utkání byla stanovena na 250 korun. Děti do 10 let a osoby ZTP mají vstup zdarma.

Všichni držitelé permanentní vstupenky GOLD mají vstup na všechna utkání play-off v ceně zakoupené permanentky!