Loni Jakub Kubeš posílil Jestřáby v průběhu sezóny a pomáhal jim až do play-off, kde se v posledních zápasech zranil. Po sezóně se rozhodl změnit barvy i zemi a odešel do slovenské Nitry. Teď se ale tento řízný obránce vrací.

Jakub Kubeš | Foto: Deník/David Kubatík

„Ve středu mi byla ukončena smlouva v Nitře a byl jsem domluvený s panem Luňákem, že pokud se budu vracet do Česka, tak pro mě bude priorita návrat do Prostějova,. Samozřejmě v případě, pokud klub bude mít zájem a to se stalo," říká pro klubový web Jestřábů urostlý obránce Jakub Kubeš.

„Hlavním důvodem byla znalost prostředí. Loni jsem tu byl velmi spokojený a také hrála roli vzdálenost od mého bydliště. Každý hráč se dívá i na kvalitu kádru a postavení v tabulce, ale nebylo to pro mě to nejdůležitější," dodal.

Tento 27letý borec pak také přiznal, že ačkoli byl mimo Hanou, tak sledoval téměř všechny jestřábí zápasy. A velice oceňuje, jak se tým pod novým koučem Martinem Janečkem zvedl a nejen, že začal konečně vyhrávat, ale změnil o 180 stupňů i svou herní prezentaci.

„Nechci však hodnotit práci předešlého kouče, protože ho neznám osobně a nikdy jsem pod ním nehrál. Každopádně, když se nedaří úplně podle představ, je potřeba nějaký impulz a v tomhle případě se jeví jako dobrá volba," uvedl ještě s dodatkem, že se kvůli dotažení všech náležitostí do zápasu zapojí nejspíš až v sobotu proti Třebíči.

A radost z jeho rozhodnutí má i nový hlavní kouč prostějovských hokejistů Martin Janeček, který si od nové akvizice poměrně hodně slibuje. „Jakub Kubeš má jednoznačně parametry vysokého herního obránce s holí na pravou stranu. Bude se nám hodit i do přesilových her a za jeho příchod jsme velice rádi," říká taktéž pro internetové stránky klubu.