Stejně jako Přerov se vůči odehrání úvodního kola soutěže v době možného ohrožení obyvatelstva vymezili Vsetín a Zlín. Finalisté posledního ročníku první ligy měli odehrát domácí duely s Frýdkem-Místkem a pražskou Slavií. A hrát je po společném postupu nebudou.

„Předpověď pro další dny v našem regionu není vůbec příznivá. Uvědomujeme si společenskou odpovědnost, jsou důležitější věci než hokej a někteří lidé možná budou mít úplně jiné starosti. Chceme především uvolnit ruce policistům, hasičům a zdravotníkům, kteří jsou pro hladký průběh utkání nezbytní. Věříme, že jejich práce v terénu bude během víkendu potřeba co nejméně, je však nutné, aby byli v plné síle a připraveni na místech kde to bude z hlediska záchrany osob a majetku nejvíce potřeba,“ uvedl sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák a stejně se vyjádřili také zástupci vedení klubů ze Zlína a Vsetína.

Zubry čeká těžká opožděná premiéra

Dvě výhry, pět porážek. S touto bilancí z letní přípravy vstoupí (pravděpodobně tedy ve středu na ledě pražské Slavie) do jubilejní desáté sezony ve druhé nejvyšší soutěži v řadě hokejisté Přerova. Obměněný kádr trenéra Michala Mikesky výsledky přípravných duelů příliš neřeší, větším strašákem by mohla být zranění, kvůli kterým Zubři povolali do zbraně zkušeného odchovance.

Útočníci Jakub Zembol, David Dobša a Daniel Indrák. Trio nadějných mladíků, kteří měli pod koučem Mikeskou dostávat prostor a navázat na povedený závěr minulého ročníku, jsou před startem Maxa ligy na marodce.

„Velmi pravděpodobně budou chybět David Dobša a Daniel Indrák. To je nejvýraznější ztráta, oba byli skvělí na konci minulé sezony. Zatím netušíme, na jak dlouho budou mimo hru. Jakub Zembol je po operaci, tam je to dlouhodobější záležitost,“ potvrdil Michal Mikeska.

Matouš Kratochvil je zpět

Vedení klubu se tak dohodlo na obnovení spolupráce se zkušeným odchovancem. Vysoký forvard Matouš Kratochvil v minulé sezoně slavil prvoligový titul se Vsetínem, pro nový ročník však angažmá neměl. „Matouš s námi trénuje, navíc je Přerovák. Je to pro nás logický tah na doplnění soupisky,“ vysvětlil sportovní manažer Zubrů Hanák.

Kratochvil se na Hané upsal zatím na tři měsíce. Podaří se 29letému útočníkovi pozvednout střeleckou potenci Přerovanů, kteří v sedmi duelech nastříleli sedmnáct branek?

„Samozřejmě, že jsme chtěli více zápasů vyhrát. Měli jsme dobře rozehraný ten ve Frýdku, menší generálku s naší soutěží. Tam to nevyšlo. Sehráli jsme skvělý zápas doma se Zlínem. V zápasech jsme nepropadli, kromě zápasu v Jihlavě. Tam jsme nestíhali,“ přiznal Michal Mikeska, který zároveň poukázal na vyšší produkci šancí a jejich zatím špatné zakončování. „Věříme, že se nám probudí přesilovky, budeme důrazní na brankovišti a brát body,“ dodal trenér.