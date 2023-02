„To odpískání na konci, když hráči samozřejmě padají do střely, bylo podle mě necitlivé. Nic s tím neuděláme, záleží, jak to vyhodnotí rozhodčí. Za takového stavu a situace ale cítíme nespravedlnost,“ přiznal po utkání prostějovský trenér Aleš Totter. „Nic s tím neuděláme. Věříme, že nám to hokejový pánbůh vrátí v play-off,“ dodal.

„Kluci podali výborný týmový výkon, jeden z nejlepších v domácích zápasech v této sezoně,“ chválil přerovský kouč Robert Svoboda. „Zejména v poslední třetině, kdy se soupeř snažil vyrovnat, jsme prokázali velkou obětavost,“ smekl.

Virózy naplno řádí

Ani jeden z týmů do derby zdaleka nešel v ideální sestavě. Domácí postrádali nejvytíženější obránce Černého s Kudělkou či ofenzivní tahouny Březinu, Süsse a Jakuba Svobodu. Na druhé straně chybělo pro nemoc sedm hráčů včetně Ostřížka, Buriana, Jansy, Jiránka či beka Staňka. O žádné šetření hráčů před play-off se nejednalo.

„Všechno to jsou fakt virózy. Možná dobře, že nás to potkalo teď. Odpadli nám tři hráči během rána. Nevymlouváme se na to, to k tomu patří, má to každý tým,“ zmínil Aleš Totter.

„Utkání bylo napínavé až do konce, Prostějov má kvalitní hráče, i když stejně jako my nehrál v kompletní sestavě,“ uznal Robert Svoboda.

Domácí odstartovali lépe

Zubři jako by měli o něco větší motivaci a podle toho také vypadala první třetina. Nejenže chtěli Prostějovu vrátit předchozí dvě porážky, stále je tlačí vidina přímého postupu do čtvrtfinále. Po gólech Indráka a Kratochvila vedli 2:0, hosté snížili zásluhou Jana Veselého.

„Přerov měl určitě více o co hrát a asi si dnes uhrál šestku, protože se od něj v Sokolově čekají tři body. Určitě jsme to ale nepřijeli jen odehrát. Chceme hrát každý zápas naplno,“ řekl Totter s tím, že motivace ani jeho svěřencům nechyběla.

„Důležité bylo, že jsme se dostali do vedení, pomohli jsme si přesilovkou,“ vyzdvihl Robert Svoboda. „Důležitý byl samozřejmě také skvělý výkon Míši Postavy, který nás opět výrazně podržel. Další podstatný faktor, který nám pomohl k vítězství, pak byla atmosféra na stadionu. Derby jednoznačně slušela a budeme rádi, když bude taková i při dalších domácích zápasech,“ doplnil lodivod Přerova.

Sestoupivší Draci zaskočili druhou Porubu. Venku vyhráli po třech měsících

V prostředním dějství Zubři nejprve nevyužili minutovou přesilovku pět na tři, mrzet je to ale nemuselo. Antonín Pechanec z velkého úhlu nachytal gólmana Pavelku, který neměl po pondělní bitvě úplně čisté svědomí.

Jestřábi opět snížili na rozdíl jediné branky v polovině zápasu. Jan Slanina dorazil puk za Postavu. Avšak o tři minuty později přišla prostějovská chyba v rozehrávce, po které šel sám na Pavelku Filip Dvořák – 4:2.

Přerované se ve třetí třetině snažili hlavně hlídat si nadějný náskok, což se jim nakonec podařilo. Druhý gól Slaniny ze 43. minuty nakonec nic neřešil.

„Postupem zápasu jsme se zlepšovali, dnes to nestačilo na žádný bod. Třetí třetina byla od nás nejlepší. Udělali jsme pár špatných rozhodnutí s kotoučem. To nás dnes stálo zápas,“ myslí si Aleš Totter.

Ve středečním závěrečném kole základní části Zubři chtějí naplno bodovat v Sokolově a pojistit si tak účast ve čtvrtfinále play-off. Prostějov doma hostí vítěze základní části z Třebíče. V případě výhry za tři body může díky lepším vzájemným zápasům s třetí Porubou myslet na třetí příčku.

HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Indrák (Pechanec, Krisl), 17. Kratochvil (Pechanec), 29. Pechanec (Kratochvil, Indrák), 34. Dvořák (Gréč) – 18. Veselý (Illéš, Vlach), 31. Slanina (Jáchym, Hašek), 44. Slanina (Pěnčík, Jáchym). Rozhodčí: Čáp, Micka – Štěpánek, Veselý. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 1378.

Přerov: Postava – Němec, Hrdinka, Chroboček, Gréč, Ševčík, Krisl – Kratochvil, Pechanec, Indrák – Okál, Macuh, Doležal – Dobša, Dvořák, Goiš – Jan Svoboda, Ministr, Fencl. Trenéři: R. Svoboda a Dočkal.

Prostějov: Pavelka – Kubeš, Poledna, Bartko, Malák, Valenta – Slanina, Jáchym, Hašek – Veselý, Vlach, Illéš – Pěnčík, Venkrbec, Maruna. Trenér: Totter.