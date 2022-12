„Samozřejmě, ztratili jsme kapitána Martina Nováka, který byl celou dobu velice konzistentní, ale myslíme si, že je to win-win trade pro všechny," dodal ještě.

Jan Veselý je osmadvacetiletý útočník s extraligovými zkušenostmi ať už z Pardubic, Hradce Králové, pražské Slavie či Českých Budějovic. Podle Tottera může navíc na Hané prožít svůj hokejový restart. „Věřím, že tady pookřeje. Může to pro něj být i cesta do extraligy. Bereme ho totiž na roli, která mu bude vyhovovat a my ho naopak můžeme posunout na vyšší úroveň," říká.

A jak pak sám ještě dodává, podobný proces by mohl následovat i u Martina Nováka. „Martin, i když už je mu 34 let, může dostat smlouvu na další sezonu v Kolíně a tím pádem zabojovat i o pozici v extraligovém Hradci Králové."

Tato výměna navíc nemusí být tou poslední, která Jestřáby před Vánoci čeká. „Náš tým je hodně otevřený a některá jednání už jsou dost daleko. Chtěli bychom, aby bylo vše dotaženo nejpozději do čtvrtka 22. prosince. Mělo by se jednat o jednu změnu v útoku a jednu v obraně," uzavřel Aleš Totter.