V osmé minutě zápasu desátého kola Chance ligy proti pražské Slavii vstřelil Zdeněk Doležal už svou šestou branku v sezoně, kterou poslal Jestřáby do poměrně brzkého vedení. Potom však Hanáci nedali žádnou další a naopak sami inkasovali. Zápas s předposledním celkem soutěže tak nakonec dospěl až do nájezdů, po kterých se mohl radovat alespoň z bonusového druhého bodu a celkově již pátého vítězství v řadě.

Děkovačka prostějovských Jestřábů po výhře se Slavií Praha | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že rozhodla naše koncovka za stavu 1:0. Vytvořili jsme si totiž spoustu šancí. Ten zápas by pak nejspíš vypadal úplně jinak. Jinak ale musím říci, že Slavia nemá vůbec špatný manšaft. Liga je vyrovnaná a oni se v tom teď bohužel trošku plácají. Když ale vidím jejich soupisku, tak je mi jasné, že to není tým na poslední místo," říkal po zápase 30letý útočník, který má na svém kontě v této sezoně už šest přesných tref a pět asistencí.

Ten otevřel proti sešívaným skóre po parádní bleskové souhře s Jiřím Fronkem a Alešem Polednou, kterou zakončil přesnou střelou mimo dosah jinak dobře chytajícího gólmana Tomáše Voleveckého.

„Nacvičená akce to nebyla. Šli jsme prostě do protiútoku, Slávisté si zbytečně všichni nabruslili až moc před branku a nechali mi plno místa k přípravě na střelu. Nazval bych to spíš takovou improvizací," vysvětluje ale.

Ještě větším hrdinou zápasu se mohl Zdeněk Doležal stát, když se v prodloužení po faulu na Račuka ujal nařízeného trestného střílení. I přes dobré řešení ale nakonec neuspěl, stejně tak potom i ve třetí sérii penaltového rozstřelu.

FOTO: Jestřábi se Slavií došli až k nájezdům, jejich vítězná šňůra však trvá dál

„Věřil jsem si i na ten druhý nájezd. I ten první jsem zajel dobře, akorát mi puk trošku sjel a nakonec jsem nepřehodil beton. Absolutně jsem neměl důvod k tomu, abych si nevěřil znovu. Ale bohužel. To se tak někdy stane. Nájezdů ještě ale pojedu jistě spoustu, tak se to budu snažit vylepšit" snaží se však celou věc brát pozitivně a sportovně.

Zdeněk Doležal si v minulosti prošel spoustou klubů, mezi nimi i třeba pražskou Spartou, budějovickým Motorem či Slávií a Litoměřicemi. Má tedy určitě s čím srovnávat. I tak ale své prozatímní působení na Hané dle svých vlastních slov řadí hodně vysoko.

„Jsem tady moc spokojen. Mám důvěru od trenérů, kterou se mi daří splácet, navíc se nám výsledkově daří a věřím, že herně to půjde ještě víc nahoru. Navíc si myslím, že jsou tady opravdu výborní fanoušci. Myslím si, že časem jich bude chodit ještě více, ale i ti co přijdou, tak se snaží fandit. No a kotel vlastně fandí pořád, což je strašně fajn," uzavřel.

Jestřábi startují Chance ligu a doma se představí do poloviny října v 6 zápasech. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista