Ten velkou měrou promluvil do vývoje zápasu, když pouhou půlvteřinu před koncem úvodní části zamířil přesně nad lapačku gólmana Mokreho a zlomil tak dosavadní status quo, dle kterého už hráči obou celků byli připraveni zamířit do šaten za vyrovnaného stavu 1:1.

„Nejdřív jsem to zkazil na modré čáře. Pak ale došlo ke zvratu, soupeři vrátili puk do středního pásma, tam jsme se ho zmocnili, hra se otočila a najednou jsme jeli do přečíslení tři na dva a Patrik Machač mi to skvěle nahrál. Bude mě to stát asi litr, takže to asi bylo super," smál se.

Jedním z rozhodujících aspektů v tomto utkání byla i disciplína. Zatímco domácí Jestřábi pykali pouze dvakrát, jejich soupeři ze Slezska navštívili lavici hanby hned šestkrát. To bylo dáno, kromě prosté slušnosti, také rozdílnou herní dynamikou a dovednostmi.

„Myslím si, že jsme byli dnes rychlejší než soupeř. Možná i díky tomu, že jsme hráli doma a fanoušci nás hnali dopředu. Za to jim moc děkujeme," hodnotil situaci Pěnčík a dodal: „Poprvé od začátku sezony jsme vyhráli první třetinu, což jenom značí to, jak dobře jsme se na to připravili."

Dvaadvacetiletý obránce strávil celou minulou sezonu v Šumperku, kde odehrál 56 zápasů, připsal si 25 kanadských bodů za šest branek a devatenáct asistencí a dopomohl tak Drakům k udržení se v druhé české nejvyšší soutěži i pro aktuální ročník. V dresu Jestřábů tak nastoupil znovu po roce.

„Nervózní jsem z toho určitě nebyl. Spíše jsem si to užíval a byl jsem opravdu velice rád, že jsem zpět. Na tribuně jsem měl také podporu. Byli zde mí rodiče i prarodiče," usmíval se.

V příštím zápase čeká prostějovské hokejisty Kolín. Podceňovaný celek, který ale v prvním kole překvapil úplně všechny a odvezl si tři body z ledu největších favoritů na postup ze Zlína.

„Kolín má ve svém středu skvělé hráče z Hradce Králové, jako třeba Petr Koukal. Zase to tedy nebude nic jednoduchého. Ostatně letos v soutěži lehkého soupeře není," uzavřel Martin Pěnčík.